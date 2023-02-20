شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر للكاراتيه بروفة لبطولة مصر الدولية بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى إقامة منافسات كأس مصر بالأقصر لتكون بروفة وتجربة لإقامة منافسات بطولة مصر الدولية بنفس المكان.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس مصر نهاية شهر أبريل القادم، على أن تقام بطولة مصر الدولية بعدها وبنفس المكان.

ومن المقرر أن تتم إقامة البطولة فى معبد الكرنك لتنشيط السياحة وإظهار جمال آثار وتاريخ مصر أمام مختلف الدول.

وشهدت الساعات الماضية عقد جلسة بين رئيس الاتحاد ومحافظ الأقصر للتنسيق على خطوات وكواليس إقامة البطولة، وكذلك للحصول على الموافقات المطلوبة.

من ناحية أخرى اختار الاتحاد الدولى للكاراتيه، برئاسة الإسبانى أنطونيو أسبانيوس، محمد الحسينى رئيسا للجنة الفنية بالاتحاد الدولى، ليصبح أول مصرى وعربى وأفريقى يصل لهذا المنصب.