شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يكشف ما دار بين كولر والشناوى بعد مباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن الحوار الذي دار بين السويسري كولر المدير الفني لفريق الأهلي، ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعد مباراة الهلال السوداني الذي خسرها الفريق بهدف نظيف في بداية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال سيف زاهر، عبر برنامج ملعب اون تايم علي قناة تايم سبورتس، إن كولر قام عكس المتوقع بتحفيز الحارس، وأكد له أن الخطأ الذي حدث في مباراة الهلال السوداني يجب أن ينساه، وأن رصيده كبير لدى الجهاز الفني والفريق، وعليه أن يعود أقوى مرة أخرى، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات قوية.

وأضاف سيف زاهر: إن الشناوي برر خطأه في مباراة الهلال السوداني للمدير الفني بأنه لم ير الكرة بسبب الشمس التي كانت تعيق عن رؤيته للكرة، وأكد أنه سيقود الفريق للعودة للانتصارات مرة أخرى.

وفشل فريق الكرة بالنادي الأهلي فى إنهاء عُقدة السودان، ولم ينجح فى الفوز على الهلال على أرضه طوال مبارياتهما معا، وخسر الأهلي من الهلال السودانى بهدف نظيف خلال المباراة التى أقيمت عصر، السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الهلال ماكابي ليليبو في الدقيقة 54، وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الشناوي، وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى هذه المجموعة، بعدما تأجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني؛ بسبب مشاركة الأحمر فى مونديال الأندية، فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز.