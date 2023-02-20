كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع حارس جديد

ياسر رشاد - القاهرة - طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي الادارة بالتعاقد مع حارس مرمى جديد فى نهاية الموسم الحالى.

إقرأ أيضاً.. أحمد ناجي عن خطأ الشناوي: هيفضل رقم 1 في مصر



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو على قناة تن : "مارسيل كولر يرغب فى ضم حارس جديد كبديل لمحمد الشناوي والمدير الفنى لم يحدد اسم حارس معين فى الدورى حتى هذه اللحظة، ولكن فتح الباب أمام إمكانية ضم حارس جديد فى نهاية الموسم".

وتابع:"جاء طلب كولر المدير الفني لفريق الأهلي فى ظل عدم ثبات مستوى الحارس الأساسى محمد الشناوى

ووقوعه فى بعض الأخطاء القاتلة.

وأضاف : " النادي الأهلى قام بإبلاغ محمد الشناوى بتوقيع عقوبة مالية ضده بقيمة 200 ألف جنيه خاصةً بعد ثورة غضب الحارس خلال سير اللقاء وعقب اللقاء ضد طبيب فريق الهلال السودانى.

وأتم:"عقوبة محمد الشناوي من جانب النادي الأهلي جاءت من أجل ضبط النفس وعدم تكرار الموقف مرة أخري .

لمتابعة المزيد من الاخبار بقسم الرياضة اضغط هنا