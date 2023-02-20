نجم المصري السابق : مجموعة منتخب الشباب صعبة ولا بد من دعم الجماهير لهم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب المصري لاعب المصري السابق أن منتخب الشباب يستحق الدعم الأكبر خلال خوضه منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

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قال إيهاب المصري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مجموعة منتخب مصر للشباب صعبة ولابد من دعم الجماهير

والإعلام للمنتخب".

أضاف: "الأداء ضد موزمبيق لم يُرضيني، وكان بإمكان المنتخب تحقيق الفوز على موزمبيق".

واختتم: "كنت أفضل خوض مباريات منتخب الشباب في الإسكندرية وليس في استاد القاهرة الجماهير هناك متعطشة للغاية لحضور المباريات".

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