أحمد ناجي عن خطأ الشناوي: هيفضل رقم 1 في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أثني أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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قال ناجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أي حارس كبير في العالم يخطأ وانظروا إلى أليسون بيكر حارس ليفربول الكرة تم استخلاصها منه

وتسبب في هدف صريح للمنافس".

وأضاف: "الشناوي رقم 1 ومصر كلها شايفة كدة مش مدربين الأهلي الأجانب بس".

واختتم: "الشناوي بيغلط في ماتش.. تاني ماتش بيكون رجل الماتش وأفضل لاعب".

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