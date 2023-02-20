أبو مسلم: منتخب الشباب ظهر بمستوى متواضع أمام موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق منتخب الشباب قدم مباراة متواضعة أمام منتخب موزمبيق في ضربة البداية ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت اليوم الأحد.

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وقال أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق:"منتخب الشباب قدم مباراة

متواضعة أمام موزمبيق ولم يقدم ما يستحق عليه الفوز في مباراة الافتتاح".



وتابع:" الفردية غلبت على آداء منتخب الشباب أمام موزمبيق ومنتخب السنغال "للشباب" مميز و يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".

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