أحمد ناجي يوجه نصيحة خاصة للشناوي بعد هزيمة الأهلي أمام الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق نصحية لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد هزيمة المارد الأحمر أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

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قال ناجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هزيمة الهلال لن تؤثر على الأهلي، فلاعبي الأهلي لديهم خبرات مميزة في مثل هذه المواقف ومروا بأصعب من ذلك".

وعن محمد الشناوي حارس الأهلي ومستواه ضد الهلال السوداني قال: "أطالبه بالهدوء في الكثير من المواقف، ويظل الشناوي حارسا كبيرا".

واختتم: "الأهلي لا يحتاج لحارس مرمى جديد فالفريق يملك أكثر من حارس مميز والشناوي حارس كبير جدا ولا يوجد مدرب أجنبي جاء لم يشيد بالشناوي".

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