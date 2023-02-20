برشلونة يسقط قادش بثنائية ويعزز صدارته للدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق برشلونة فوزاً هاماً ومستحقاً على ضيفه قادش بهدفين مقابل لا شئ في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الدوري الاسباني.

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برشلونة يتقدم بثنائية على قادش بالشوط الاول

بداية المباراة جاءت كما هو متوقع في صالح برشلونة الذي سيطر على وسط الميدان معظم فترات الشوط الاول في مواجهة تارجع واضح للاعبي قادش لتأمين دفاعاتهم امام الضغط الكتالوني الهجومي.

حاول برشلونة الوصول لشباك قادش عن طريق محاولات من جافي وفيران توريس، قبل ان يرد قادش بفرصة خطيرة من اليكس فرنانديز الذي سدد فوق العارضة.

وفي الدقيقة 19 سجل قادش من هجمة مرتدة هدفاً تم الغاءه بداعي التسلل، ثم رد فيران توريس بفرصة خطيرة في الدقيقة 23.

ضغط برشلونة بشكل كبير بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، لينجح سيرجي روبيرتو في تسجيل أول الاهداف في الدقيقة 43 قبل ان يضاعف ليفاندوفسكي تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.

برشلونة يعزز صدارته للدوري الاسباني

لم تختلف الأمور مع انطلاقة الشوط الثاني الذي شهدت ضغطاً كبيراً من برشلونة الذي حاول اضافة

المزيد من الأهداف في شباك الضيوف.

وسدد فيران توريس كرة قوية مرت بجوار القائم، قبل ان تحرم العارضة ليفاندوفسكي من هدف مؤكد بعد تسديدة رائعة كانت في طريقها للشباك.

سيطر برشلونة تماماً على مجريات اللعب بينما تراجع لاعبو قادش لوسط ملعبهم في ظل معانتهم الكبيرة في عملية استرجاع الكرة من اقدام نجوم البلوجرانا.

وفي الدقيقة 80 اهدر قادش فرصة محققة لتسجيل اول الاهداف بعد مجهود فردي رائع من كريس راموس، واستمرت المباراة على نفس النهج حتى اطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز برشلونة بنتيجة 2-0.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده الي 59 نقطة في صدارة جدو ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد قادش عند 22 نقطة في المركز 17.

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