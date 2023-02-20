ضياء السيد : قلة الخبرات سبب تعادل منتخب الشباب أمام موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ضياء السيد المدرب العام السابق للمنتخب الوطني عن تعادل منتخب الشباب مع موزمبيق فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

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وقال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك اهتزاز وعدم ثقة

بسبب قلة الاحتكاك بالنسبة للجيل الحالي لمنتخب مصر للشباب".

وأضاف:"قلة الخبرات ساهم في إهدار بعض الفرص ورهبة أول مباراة انتهت".

واختتم: "المنتخب يحتاج لدعم الجمهور والنجوم لأهمية بطولة كأس الأمم للشباب".

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