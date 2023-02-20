روما يتغلب على هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب روما على نظيره هيلاس فيرونا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الاسبوع الـ23 من عمر الدوري الإيطالي.

اقرأ أيضًا..روما يوقع مع مهاجم تورينو..رسميًا

وجاء هدف الفوز الوحيد للذئاب عن طريق اولا سولباكين في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد روما إلى النقطة الـ44 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي

بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر ان يواجه روما نظيره كريمونيزي يوم الخميس 28 فبراير في الجولة القادمة من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..

