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روما يتغلب على هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - تغلب روما على نظيره هيلاس فيرونا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الاسبوع الـ23 من عمر .

 

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وجاء هدف الفوز الوحيد للذئاب عن طريق اولا سولباكين في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

 

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد روما إلى النقطة الـ44 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي

بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.

 

ومن المقرر ان يواجه روما نظيره كريمونيزي يوم الخميس 28 فبراير في الجولة القادمة من الدوري الإيطالي. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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