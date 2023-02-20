عفت نصار: أزمة الزمالك بسبب ادارته وهذه مشكلة مصطفى شلبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عفت نصار نجم الكرة المصرية السابق، أن أزمة الزمالك في المقام الأول بسبب الإدارة، مبديا دهشته الشديدة من الأموال الكثيرة التي تعاقد بها النادي مع مصطفى شلبي قادمًا من إنبي في الميركاتو الصيفي الماضي.

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وقال نصار في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "رأي المدير الفني هام في ملف الصفقات، وكان يجب متابعة اللاعبين في مباريات كاملة، عندما احترفت في تركيا أرسلت شرائط لمبارياتي تصل إلى 20 لقاء، وقمت بعمل اختبارات طبية وبدنية قبل التوقيع لأحد الأندية هناك".

وأضاف: "مصطفى شلبي لاعب جيد، ولكنه قليل في النواحي البدنية، ولا يلعب بروح كبيرة في الملعب".

وواصل: "إدارة الزمالك (كسرت) فيريرا، بعدما غادر منصبه ثم عاد مؤخرًا، المدرب كان (بروفسير) في النادي، والآن لا يستطيع أحـد الإشادة بأي شئ يقوم به، فريق الكرة تأثر بالنواحي الإدارية، كما أن اللاعبين يفتقدون

للحماس والروح".

وأكمل: "لم أكن أتوقع فوز الزمالك مطلقًا على المريخ السوداني وفيريرا لم يذاكر المنافس بشكل جيد، ورغم ذلك الفريق الأبيض لا زال موجودًا في البطولة، لو لم يفز الفريق على الترجي في رادس فهو خارج دوري الأبطال بشكل رسمي".

وزاد: "لو تم قيد صفقات الزمالك، يتم استغلالهم أمام الترجي، خصوصا أنهم سيلعبون بحماس ويتم الاستفادة منهم، ولو تواجد أحمد بلحاج سيتم مشاركته في المباراة ويتم الاستفادة من جهوده".

وأتم: "جماهير الزمالك هي الداعم الأول للنادي، وسوف يستمرون في دعم الفريق خلال الفترة المقبلة".

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