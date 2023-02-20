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برشلونة يواصل انتصاراته ويبتعد بالصدارة

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المنامة - ياسر ابراهيم - واصل نادي انتصاراته في لكرة القدم بتغلبه على ضيفه قادش بهدفين دون مقابل مساء الأحد ضمن الجولة الثانية والعشرين من الليغا.
 
ورفع النادي الكتالوني رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط عن غريمه الثاني محققاً فوزه السابع توالياً والتاسع عشر في الدوري هذا الموسم.
 
في المقابل، توقف رصيد قادش عند 22 نقطة في المركز السابع عشر بعد تلقيه الهزيمة العاشرة هذا الموسم.
 
افتتح سيرجي روبيرتو التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 43 وأضاف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة (45+1).
 

(بي إن سبورت)

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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