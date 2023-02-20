برشلونة يواصل انتصاراته ويبتعد بالصدارة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل نادي برشلونة انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه على ضيفه قادش بهدفين دون مقابل مساء الأحد ضمن الجولة الثانية والعشرين من الليغا.



ورفع النادي الكتالوني رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد الثاني محققاً فوزه السابع توالياً والتاسع عشر في الدوري هذا الموسم.



في المقابل، توقف رصيد قادش عند 22 نقطة في المركز السابع عشر بعد تلقيه الهزيمة العاشرة هذا الموسم.



افتتح سيرجي روبيرتو التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 43 وأضاف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة (45+1).



(بي إن سبورت)