رابطة الدوري الإسباني تكشف موعد وتوقيت الكلاسيكو بين مدريد وبرشلونة



كشفت رابطة "الليغا"، الأحد، عن موقع قمة "الكلاسيكو" الذي سيجمع فريقي برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو" في إياب منافسات بطولة الدوري، وذلك في ظل برنامج المباريات المضغوط في ظل وقوع الفريقين ضد بعضهما في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وحددت رابطة الدوري الإسباني يوم الأحد 19 مارس/ آذار موعد قمة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وسيكون عند الساعة 11 مساءً بتوقيت (الدوحة ومكة المكرمة)، وهي المواجهة التي ستُحدد بنسبة كبيرة مسار المنافسة على اللقب هذا الموسم.



وستكون هذه مباراة "الكلاسيكو" الثانية في نفس شهر مارس/ آذار، إذ سيلتقي الفريقان في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 2 مارس/ آذار على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في وقت ستُلعب مواجهة الإياب يوم 5 أبريل/ نيسان المقبل على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".



وكانت مواجهة الذهاب في "الليغا" بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022 قد انتهت بفوز النادي "الملكي" (3 – 1) على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وبالتالي سيُحاول النادي "الكتالوني" الثأر لهذه الخسارة.

