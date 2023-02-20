الامارات | «العاصفة» و«الرئاسة» تتألقان في تحديات الحول والزمول بالمرموم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت مؤسستا هجن العاصفة والرئاسة في الظهور الأول لكبار هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول من خلال مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، وأنجاله الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، إذ أقيمت التحديات لمسافة ثمانية كيلومترات، بواقع 14 شوطاً صباحياً و12 مسائياً، بمشاركة 400 مطية.

وقاد المضمر محمد زيتون المهيري «الشايبة» لهجن الرئاسة إلى قمة الحول في الشوط الرئيس، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 12:10:1 دقيقة، بينما حصد غياث الهلالي الفوز لشعار هجن العاصفة من خلال قيادته «شاهين» على قمة الزمول في الشوط الرئيس الثاني بتوقيت قدره 12:35:1 دقيقة. وواصل شعار هجن الرئاسة تألقه من خلال التحديات المسائية، إذ تمكن المضمر محمد زيتون المهيري من الفوز بلقب الحول في الشوط الثالث، بعد قيادته «الخفيفه» بزمن بلغ 12:08:9 دقيقة، وأهدى المضمر محمد خالد العطية لقب الشوط الرابع إلى هجن الشحانية بقيادته «أوزان» التي تألقت في منافسات الحول، وفازت بالمركز الأول بتوقيت قدره 12:14:6 دقيقة. من جهة أخرى، تألقت هجن الشحانية في تحديات سن الحول والزمول في الفترة الصباحية بفوزها بلقب الشوط الرئيس للحول عن طريق «شوق» التي قادها سالم فاران المري إلى الصدارة بزمن قدره 12:15:1 دقيقة، بينما أبدع المضمر محمد خالد العطية في الشوط الثاني بقيادته «الرفاع» لهجن الشحانية إلى قمة الزمول بتوقيت قدره 12:31:5 دقيقة.