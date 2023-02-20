الامارات | «شرطة دبي» تظفر بلقب «السيدات» في «تحدي سبينس» للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر فريق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى لفئة السيدات في «تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية»، الذي أقيم أمس بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات الدراجات الهوائية، وتحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والمؤهل إلى بطولة العالم في اسكتلندا.ونالت الليتوانية أوليفيجا باليسايت من فريق شرطة دبي المركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن 2:06:15.17 ساعة، تلتها مواطنتها أكفيل جيدراتيت من الفريق ذاته في المركز الثاني بزمن 2:06:15.27 ساعة، وحلت الأوكرانية فاليريا كونونينكو من فريق شرطة دبي في المركز الثالث بزمن 2:06:15.38 ساعة.

من جانبه، تمكّن الروسي بوبوف أنتوم، عضو فريق بوكبود الروسي، من حسم المركز الأول في منافسات الرجال، بعد إنهائه السباق في زمن 2:04:38.42 ساعة، تلاه الجزائري نسيم سعيدي من فريق شرطة دبي في المركز الثاني بزمن 2:04:38.50 ساعة، وحل الفينزويلي ميجول أوبيتو في المركز الثالث بزمن 2:04:39.02 ساعة.

حضر السباق مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، علي عمر، ورئيس السباق في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية ستيوارت هويسون.

وشارك في السباق أكثر من 2000 دراج ضمن 11 فئة من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، من مختلف الأعمار والمستويات البدنية من الرجال والنساء، إذ تأهل 202 دراج من المنافسين الأوائل في السباق من جميع الفئات للمشاركة في السباق النهائي العالمي الأكبر من نوعه في العالم، الذي يقام في مدينة غلاسكو باسكتلندا خلال الفترة من الثالث إلى 13 أغسطس المقبل، والذي يجمع المتأهلين للمرة الأولى من 13 بطولة عالمية من مختلف قارات العالم، أهمها تحدي سبينس دبي 92، كما تأهل الفائزون للحصول على رخصة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وإدراجهم ضمن تصنيف الاتحاد. وانطلق السباق من استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية، وامتد لمسافة 95.4 كيلومتراً، مروراً بأبرز وأشهر المعالم السياحية والحيوية في دبي، من بينها أبراج بحيرات جميرا، وتلال الإمارات، وعقارات جميرا للغولف، ومجمع جرينز السكني، ومدينة إكسبو دبي، والقرية العالمية، والمرابع العربية، ودبي أوتودروم، وخاض الدراجون تجربة فريدة، استمتعوا خلالها بالمناظر البديعة في دبي، وانتهى السباق في استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية.