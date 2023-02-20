الامارات | 5 أسباب تدعم شباب الأهلي للفوز على الهلال في «الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي الهلال السعودي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة الساعة الـ10 مساء اليوم، على الرغم من أن الترشيحات تصب في جانب حامل لقب النسخة الماضية، ووصيف بطل العالم للأندية لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية، فإن هناك خمسة أسباب ترفع من ثقة لاعبي شباب الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار الآسيوي.

وعلى الرغم من أن بطل آسيا أربع مرات، حصل على دفعة معنوية كبيرة حين بلغ وصافة مونديال الأندية الأخير بالمغرب، بعد الخسارة من ريال مدريد في النهائي، لكن هناك خمسة أسباب تقلص من أفضلية «الزعيم» أمام شباب الأهلي.

وتتمثل هذه الأسباب في المشكلات الدفاعية للهلال، الذي استقبل في آخر ثلاث مباريات ثمانية أهداف، بواقع هدف من الوداد المغربي، وهدفين من فلامنغو البرازيلي، وخمسة أهداف من ريال مدريد، رغم أنه في الدوري السعودي يعد أقوى ثالث خط دفاع. ويضاف إلى هذا أن الهلال سيخوض مباراة اليوم بثقة زائدة لدى اللاعبين، خصوصاً أن الترشيحات تصب في مصلحتهم، وهو أمر قد يلعب نفسياً لمصلحة شباب الأهلي. وهذه الثقة الزائدة قد تفرض ضغوطاً كبيرة على لاعبي الهلال المطالب بشدة بالفوز، ولا مجال أمامه للخسارة.

يضاف إلى هذا أن الهلال سيلعب ضد مدربه السابق، البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي قاد الفريق لتحقيق اللقب في النسخة الماضية، ويعرف كل صغيرة وكبيرة عنه، ويقدم مستويات ممتازة مع شباب الأهلي في الموسم الحالي بمنافسة الفريق على لقب الدوري، إلى جانب معرفته بكل أسرار قوة فريق الهلال.

وسيفتقد الهلال السعودي أحد أكبر عناصر قوته في اللقاء الذي سيقام في قطر، وهو الحضور الجماهيري الكبير، إذ إنه رغم النتائج المميزة التي حققها الفريق، فإن الإحصاءات التي أعلنت عنها رابطة المحترفين السعودية، الأسبوع الماضي، كشفت أن الهلال يحتل المركز السابع في قائمة أكثر الأندية حضوراً جماهيرياً في الدوري خلال الموسم الحالي، بعدد مشجعين بلغ 62 ألف مشجع في ثماني مباريات خاضها على ملعبه، وبفارق كبير عن الاتحاد المتصدر، الذي حضر مبارياته 274 ألف مشجع في ثماني مباريات على ملعبه.

وأخيراً، سيخوض شباب الأهلي المباراة بأفضلية معنوية، بعد أن فاز في آخر مباراة بينهما في النسخة الماضية بهدفين دون رد، قبل أن يكمل الهلال مشواره ويحقق اللقب، ما يبرهن على قدرة شباب الأهلي على تكرار الفوز. هذا إلى جانب أن شباب الأهلي يقدم كرة جميلة في الأشهر الأخيرة، ويتصدر دوري أدنوك للمحترفين، ويلعب كرة جماعية، ومعنويات اللاعبين مرتفعة للغاية.

الأسباب الـ 5

1- الهلال يعاني مشكلات دفاعية وتلقى 8 أهداف في آخر ثلاث مباريات.

2- الثقة الزائدة للاعبي الهلال بعد وصافة «مونديال الأندية»، وكونه حامل اللقب الآسيوي.

3- مدرب شباب الأهلي جارديم، سبق له تدريب الهلال، ويعرف كل صغيرة وكبيرة عنه.

4- «الزعيم» لن يحظى بالمساندة الجماهيرية التي اعتاد عليها، كون المباراة في قطر.

5- شباب الأهلي فاز في آخر مباراة على الهلال.. ويقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.

حسن علي إبراهيم: الحظوظ متساوية بين شباب الأهلي والهلال

أكد لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، حسن علي إبراهيم، أن «حظوظ شباب الأهلي متساوية مع الهلال السعودي»، مشدداً على أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم». وقال حسن إبراهيم لـ«الإمارات اليوم»: «لا شك أن كرة القدم تعترف أحياناً بالفوارق الفنية التي تصب في جانب الهلال، لكن على أرض الواقع هي مباراة واحدة، ومن يحقق فيها الفوز سيتأهل إلى ربع النهائي، لذلك أرى أن الحظوظ متساوية، وكل مباراة لها حساباتها وظروفها».

وأضاف: «يجب على لاعبي شباب الأهلي أن يدخلوا اللقاء بثقة كبيرة بإمكاناتهم، ويكون لديهم إيمان بحظوظهم في تحقيق الفوز، وأن يلعبوا من أجل أنفسهم وأجل النادي».

وأشار إلى أنه رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الهلال، لكن في الوقت نفسه هناك نقاط فنية من الممكن أن يركز عليها شباب الأهلي تدعم حظوظه، وقال: «المباراة ستقام على أرض محايدة، بينما في الوقت نفسه شاهدنا المستوى الذي قدمه الهلال في كأس العالم للأندية، ورغم النتائج المميزة، لكنه في الوقت نفسه هناك سلبيات ظهرت مثل دخول مرماه العديد من الأهداف».

وختم تصريحاته، بقوله: «نثق بقدرات لاعبي شباب الأهلي، إلى جانب وجود المدرب ليوناردو جارديم، الذي يعرف جيداً الهلال السعودي، بصفته المدرب السابق للفريق».