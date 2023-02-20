الامارات | فتح باب التسجيل في دورة ند الشبا الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» عن فتح باب التسجيل بداية من اليوم للمشاركة في النسخة العاشرة من الدورة، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وتتضمن النسخة العاشرة من الدورة ثماني ألعاب، هي: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والقوس والسهم، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.