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الامارات | فتح باب التسجيل في دورة ند الشبا الرياضية

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دبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في دورة ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» عن فتح باب التسجيل بداية من اليوم للمشاركة في النسخة العاشرة من الدورة، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وتتضمن النسخة العاشرة من الدورة ثماني ألعاب، هي: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والقوس والسهم، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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