الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتزال

استبعد الطاقم الطبي لنادي عجمان أن تتسبب الإصابة القوية التي تعرّض لها المدافع وليد اليماحي، خلال مباراة العين بالدوري، في اعتزاله كرة القدم، إذ سيعود اللاعب مجدداً للتدريبات بعد ستة أشهر، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية أخيراً.

تصريح

طلب لاعب منضم حديثاً إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تأجيل حديثه إلى وسائل الإعلام، لأنه يرغب في التركيز مع فريقه والظهور بشكل جيد، قبل أن يتحدث في تصريحات إعلامية، مؤكداً أنه بعد مباراتين لن يرفض طلبات وسائل الإعلام.

إداري

طالب جمهور أحد أندية المحترفين، عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة النادي بعودة إداري سابق للعمل مع الفريق الأول، نظراً إلى الخبرة الكبيرة التي يتميز بها في تخفيف الضغوط النفسية التي يتعرّض لها اللاعبون، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.