شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجى التونسى: مواجهة الزمالك هى الأصعب بسبب توقيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل معلول، المدير الفني للترجي التونسي، أن مواجهتي فريقه ضد الزمالك أصبحتا أكثر صعوبة عقب نتائج الفريق الأبيض ضد شباب بلوزداد والمريخ في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك فريق الترجي، السبت المقبل، في ملعب رادس بتونس في ثالث جولات دوري أبطال أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وقال نبيل معلول، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة "أون تايم سبورتس": "مباراة الزمالك من أصعب المباريات الفريق؛ لأن الزمالك سيخوض تلك المباراة من أجل الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية فقط بعد خسارته في أول مباراة وتعادله في المباراة الثانية".

وأضاف معلول: "مباراة الزمالك هي أصعب مباراة في المجموعة في توقيتها وليس فنيا فقط، وذلك بناء على نتائج الزمالك".

وتابع: "مباريات الترجي والزمالك لا تحب القسمة على اثنين وينتظرنا مواجهتين غاية في الصعوبة ونتمنى حسمهما لنتأهل للدور التالي وبالنسبة للزمالك الخسارة ممنوعة لأنها قد تتسبب في عدم تأهله".

ويتصدر الترجي التونسي المجموعة بست نقاط يليه شباب بلوزداد بثلاث نقاط ثم الزمالك بنقطة وحيدة بالتساوي مع المريخ.