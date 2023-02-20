شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يحصد 8 ميداليات فى رابع أيام بطولة أفريقيا بغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح منتخب السلاح فى زيادة رصيد مصر فى البطولة الأفريقية بغانا بعد حصد 8 ميداليات جديدة فى اليوم الرابع ليتصدر المنتخب المصري جدول الترتيب العام بإجمالي 32 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبيات و8 فضيات و13 برونزيات.

وجاءت نتيجة البعثة المصرية اليوم كالتالي:

سلاح سيف المبارزة ناشئات

لؤلؤة سليمان ذهب

سلمى طارق فضة

آية شريف برونز

سلاح الشيش ناشئين

سهيل نوار ذهب

عبد الرحمن طلبه فضة

يوسف فوده برونز

سلاح السيف ناشئات

زينة أشرف برونز

ريناد الدكش برونز

يترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح مدحت شكري، ويرافق البعثة الإداري عمرو الشرقاوي وأخصائي علاج الطبيعي أحمد عزت ومدرب سلاح السيف محمود جندية ومدرب سلاح سيف المبارزة شريف محمود ومدرب سلاح الشيش محمود السيد.م في سلاح الشيش.