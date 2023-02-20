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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم المصرية اليوم الأحد 19-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن أسماء الحكام التي ستدير مباريات بعد غد الثلاثاء بالدورى الممتاز في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى.

بابا فاسيليو يرفض معاقبة لاعبى البنك الأهلى بعد التعادل أمام سموحة

أشاد بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بأداء لاعبيه أمام فريق سموحة، وتماسكهم بعد طرد أحمد ياسر، لاعب الفريق، قبل نهاية منتصف الشوط الثاني والخروج بالتعادل بين الفريقين، حيث رفض توقيع اي عقوبات علي لاعبي الفريق بعد التعادل.

اكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن أسماء الحكام التي ستدير مباريات بعد غد الثلاثاء بالدورى الممتاز في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى.

أصدر النادي المصري بيانا رسميا للرد على الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عن رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

تعادل فريق فيوتشر مع بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وسجل هدف الفريق السماوى محمد حمدى، بينما تعادل محمد غنام لفيوتشر.

تعادل البنك الأهلى مع سموحة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز قبل الأخير بجدول الدورى، بينما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر.

يخصص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، برنامجا تدريبيا خاصا للثلاث صفقات الجديدة "ناصر منسى ومحمود شبانة والمغربى أحمد بلحاج"، من أجل تجهيزهم من الناحية البدنية والفنية.