شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يكشف تفاصيل لقائه مع رئيس وزراء البرتغال بدعوة من وزير الرياضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطنى، صورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" خلال لقائه مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، بعد مقابلته بدعوة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
وأضاف: "لقد كانت لحظة جميلة وفرصة نادرة لتبادل الأفكار ووجهات النظر حول مواضيع مهمة مثل الثقافة المصرية، والتعاون الدولي، وبالطبع الرياضة، برفقة السفيرة البرتغالية في مصر، مانويلا فرانكو، وأجرينا محادثة ممتعة للغاية استمرت حوالي ساعة".
وتابع: "ممتن للغاية لتعاطف رئيس الوزراء، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتحديات والفرص التي تواجه عالمنا، وكذلك الحماس الذي شارك به وزير الرياضة رؤيته لحاضر ومستقبل الكرة المصرية، إنها تجربة ملهمة جعلتني أشعر بأن الحوار والتعاون أساسيان لبناء عالم أفضل".