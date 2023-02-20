7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد، 19-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: اكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم.

منتخب الشباب يتعادل سلبياً مع موزمبيق فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا

اكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

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