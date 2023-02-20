شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج ختام الدورة المجمعة الأولى لدورى كرة السلة للكراسى المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الدورة المجمعة الأولى لدوري كرة السلة للكراسي المتحركة الذي تنظمه اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، على صالة حسن مصطفى بمشاركة 7 فرق.

وشهد اليوم الختامي 4 مباريات للرجال جاءت نتائجها كالتالي: فوز جمعية المحاربين على مؤسسة الحسن 18/29، فوز بني سويف على الفيوم 19/25، وفوز المستقبل على دمنهور 23/24، وأخيرا المحاربين على المنيا 23/32.

ومن المقرر أن تستضيف صالة حسن مصطفى الدورة المجمعة الثانية للدوري خلال الفترة من 18 إلى 21 مارس المقبل.

يذكر أن منتخب السلة للكراسي المتحركة للرجال بقيادة فنية لعادل شريف يستعد لخوض منافسات كأس العالم بدبي يوليو القادم بمشاركة 16 دولة تم تقسيمها لأربع مجموعات، وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية والتي تضم معه منتخبات الجزائر وكندا و تايلاند.

وجاءت باقي المجموعات كالتالي:- المجموعة الأولى تضم منتخبات أستراليا، إيطاليا، البرازيل والإمارات، بينما تضم المجموعة الثالثة نيوزيلندا، الأرجنتين، فرنسا وكوريا، وتضم المجموعة الرابعة كلا من: الولايات المتحدة الأمريكية، العراق، إيران وبريطانيا.