شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات ودية لمنتخب السلة مع الكاميرون استعدادا لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب السلة بقيادة الكندى روى رانا خوض مباريات ودية مع نظيره الكاميرونى، في إطار الاستعداد للمرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي تقام بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تقام الوديات بعد وصول المنتخب الكاميرونى والمقرر له مساء اليوم، على أن يتم خوض الوديات حتى موعد انطلاق التصفيات.

وتستضيف مصر المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بصالة الاتحاد السكندرى في الفترة من 23 إلى 27 فبراير الجارى.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن تعاقده مع الكندي دكتور بريان شو، أحد مؤسسي علم النفس الرياضي للانضمام للجهاز الفني للمنتخب في إطار الاستعدادات للمرحلة الأخيرة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

وقال عمرو مصيلحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات في تصريحات رسمية، إن التعاقد مع بريان شو جاء بناءً على طلب من الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر، ليتواجد مع الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة المقبلة.