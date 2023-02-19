شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يجهز ثلاث مفاجآت لليفربول بموقعة الثلاثاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتأهب الجميع لمتابعة المباراة النارية المنتظرة بين ريال مدريد الإسباني ونظيره ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في جولة الذهاب.

ومن المنتظر أن يستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الآنفيلد.

ريال مدريد يجهز بنزيما لمباراة ليفربول

وكشفت تقارير صحفية عالمية عن موقف بعض لاعبي ريال مدريد من المشاركة بهذه المباراة المرتقبة وعودة بعض النجوم المصابين ودخولهم التشكيلة الأساسي لكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي.

ووفقا لما أكده الصحفي الشهر ميجيل أنخيل، فإن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد سيشارك بشكل طبيعي وأساسي مع الفريق أمام ليفربول يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف الصحفي بأن أنشيلوتي ينتظر أيضا معرفة موقف الثنائي توني كروس وتشواميني قبل مباراة ليفربول القادمة.

وأفاد بأن الفريق يسعى لاستعادة الثنائي خلال المباراة المرتقبة أمام الريدز من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل اللقاء.

ريال مدريد يفوز على أوساسونا

يذكر أن ريال مدريد قد حقق مؤخرا الفوز على أوساسونا بهدفين نظيفين ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.