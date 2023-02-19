شكرا لقرائتكم خبر عن موقف نجم ليفربول من المشاركة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

تفاصيل إصابة نونيز مع ليفربول

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف النجم الأوروجواياني داروين نونيز، من مواجهة ريال مدريد، بعد الإصابة التى تعرض لها مساء اليوم الأحد.

وكان داروين نونيز قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مشاركته في مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، أمس، في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي جمعت بينهما على ملعب "سانت جيمس بارك" مساء السبت في الجولة الرابعة والعشرين من البطولة، حيث فاز ليفربول بهدفين دون رد.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية، على أنه بعد 24 ساعة من المباراة، تبين أن نونيز يعاني من شد في أربطة كتفه الأيمن.

موقف نونيز من المشاركة ضد ريال مدريد

وأوضحت أنه بالرغم من ذلك، فإن اللاعب الأوروجواياني سيكون متواجدًا في مباراة الثلاثاء بين ليفربول وريال مدريد، في معقل الريدز.

وأشارت إلى أن نونيز خضع للعلاج طوال اليوم، وسيستمر كذلك غدًا، حيث يصارع الزمن للحاق بمواجهة النادي الملكي.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره نادي ريال مدريد الإسباني، على ملعب "الأنفيلد"، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، موسم 2022/23، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.