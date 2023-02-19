شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرصد مكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، مكافآت خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول، من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على فريق الترجى التونسى، فى المباراة المقبلة، والمقرر لها يوم السبت، بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الترجي فى تونس، حتى ينعش الفريق آمال التأهل لدور الثمانية، خاصة بعد خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائرى، فى القاهرة، ثم التعادل سلبيًا مع المريخ السودانى فى ليبيا.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.

وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، في السادسة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير صحفية، قد كشفت أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختار الحكم المغربي رضوان جيد لقيادة مباراة الزمالك والترجي التونسي.

وأكد موقع "البطولة" المغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختار رضوان جيد كحكم ساحة لإدارة المواجهة المقرر إقامتها في رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.