شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 19 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 19 / 2 / 2033 العديد من الأخبار المهمة على رأسها البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك، يحدد برنامجا خاصا لتجهيز صفقات الفريق الشتوية لحين انتهاء أزمة القيد مع مسئولو اتحاد الكرة، كما أعلن مسئولو الاتحاد الأفريقى تعيين المغربى رضوان جيد حكما لمباراة الزمالك أمام الترجى التونسى بتونس فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فيريرا يحدد برنامجا خاصا لتجهيز صفقات الزمالك الثلاثة

يخصص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، برنامجا تدريبيا خاصا للثلاث صفقات الجديدة "ناصر منسى ومحمود شبانة والمغربى أحمد بلحاج"، من أجل تجهيزهم من الناحية البدنية والفنية.

الزمالك يقترب من إنهاء أزمة قيد صفقاته الشتوية قبل مواجهة الترجى

اقترب مسئولو نادى الزمالك من إنهاء أزمة قيد صفقاته الشتوية الثلاثة، ناصر منسى، ومحمود شبانة، والمغربى أحمد بلحاج، خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد المفاوضات المستمرة بين مسئولى القلعة البيضاء واتحاد الكرة.

تقارير مغربية: رضوان جيد يدير مواجهة الزمالك والترجي في أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية، عن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختار الحكم المغربي رضوان جيد لقيادة مباراة الزمالك والترجي التونسي المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

الزمالك يهزم سبورتنج فى ثالث جولات قبل نهائى دورى سيدات الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/ 1 فى ثالث جولات الدور قبل النهائى من دورى سيدات الطائرة للموسم المحلى 2022/2023.

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية الحادية والأربعين للأندية للكرة الطائرة، انسحاب فريق نادى الزمالك رفقة ناديي الكويت الكويتي وأهلي طرابلس الليبي من المشاركة في البطولة المقرر انطلاقها غد الإثنين.