شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يرفض معاقبة لاعبى البنك الأهلى بعد التعادل أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بأداء لاعبيه أمام فريق سموحة، وتماسكهم بعد طرد أحمد ياسر، لاعب الفريق، قبل نهاية منتصف الشوط الثاني والخروج بالتعادل بين الفريقين، حيث رفض توقيع اي عقوبات علي لاعبي الفريق بعد التعادل.

وواصل فريق البنك الأهلي سلسلة عدم تحقيق الانتصار في بطولة الدوري منذ 30 ديسمبر الماضي، حيث حقق الفوز على المقاولون العرب وتعادل اليوم مع سموحة بنتيجة 2/2.

ةتقدم البنك الأهلي عن طريق سعيدو سمبوري في الشوط الأول الذي أقيم على ملعب بتروسبورت، قبل أن يعادل حسام حسن لسموحة من ضربة جزاء وبعدها بقليل أحرز أحمد ياسر هدف البنك الأهلي الثاني.

وفي الدقيقة 76 أحرز مصطفى سعد لاعب سموحة والمعار من الأهلي هدفا رائعا بتسديدة قوية سكنت شباك البنك الأهلي.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى النقطة 21 محتلا المركز الـ11، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 14 محتلا المركز الـ 16.