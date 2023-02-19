شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى منتخب السنغال للشباب صدارة المجموعة الأولى في بطولة أمم أفريقيا للشباب والتي تحتضنها مصر في الوقت الحالي، بعد الفوز على نيجيريا بهدف نظيف، فيما يأتي منتخب مصر في المركز الثاني بنقطة وحيدة وبعدها موزمبيق في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ثم نيجيريا في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

واكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وضم تشكيل المنتخب الوطني للشباب في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، وفي الدفاع: أحمد رضا - عبد الرحمن رشدان - عمر فايد، وخط الوسط: كريم الدبيس - محمد فارس - ماجد هاني - خالد عوض، والهجوم: أحمد إيشو - بلال مظهر - رأفت خليل".

فيما حقق منتخب السنغال للشباب فوزا مثيرا على نيجيريا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بأمم أفريقيا للشباب التي تحتضنها مصر.

سجل هدف السنغال سليماني فايي في الدقيقة 40 من زمن اللقاء، وفشل نسور نيجيريا في ادراك التعادل، وشهدت المباراة طرد لاعب نيجيريا أحمد عبد الله في الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب السنغالي المجموعة بثلاث نقاط، فيما يأتي منتخب مصر ثانيا بنقطة وهو نفس رصيد منتخب موزمبيق، بينما يحل نيجيريا في ذيل المجموعة.

ويواجه منتخب مصر للشباب نظيره نيجيريا فى الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى للبطولة الأفريقية، بعدما تعادل مع موزمبيق سلبيًا، فى المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد باستاد القاهرة فى الجولة الأولى.

وتقام مباراة مصر ونيجيريا الأربعاء المقبل فى الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

واكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.