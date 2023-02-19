شكرا لقرائتكم خبر عن غنام محمد يكشف حجم إصابته فى الرأس بعد مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف غنام محمد، لاعب وسط فيوتشر، حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويقع فيوتشر، ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضا فرق، الجيش الملكي المغربي، وإسكو كارا التوجولي.

وكان غنام محمد قد تعرض لأصابة في الرأس عقب تسجيله هدف التعادل لفيوتشر ليغادر بعدها ملعب المباراة، حيث نشر غنام صورة عبر حسابه على انستجرام تظهر حجم اصابته وعلق: الحمد لله.

وقال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، إن المباراة أمام فيوتشر كانت صعبة وأمام فريق قوي ومتجانس، واللقاءات بين الفريقين دائما ما تكون صعبة، مشددا على أن فريقه كان يستحق الفوز والحصول على الثلاث نقاط؛ لأنه كان الأفضل في كل شيء والأكثر خطورة وشكلت هجماته الكثير من الخطورة على مرمى فيوتشر، ولم ينجح اللاعبون في ترجمة تلك الفرص لأهداف.

وأكد باتشيكو، فى المؤتمر الصحفى، أن الحكم الجزائري مصطفى غربال لم يكن في قمة تركيزه، وكانت هناك أخطاء واضحة، ولم يساعد على أن تتحرك الكرة بالصورة المطلوبة، وترك الفرصة لإضاعة الوقت.

وأضاف المدير الفنى، أنه راض عن أداء اللاعبين في أغلب أوقات المباراة وكانوا الأفضل والأكثر خطورة والأحق بالفوز والنقاط الثلاث، ودائما يؤكد صعوبة المجموعة والتي لن تحسم مقاعد التأهل فيها بسهولة، وسيستمر الصراع حتى النهاية.