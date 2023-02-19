شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 19 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تجهيز الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الأحمر للمشاركة أساسياً فى مباراة فريقه أمام أسوان الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحرص كولر على عقد جلسات خاصة مع قندوسي من أجل تحفيزه ومطالبته بتنفيذ التعليمات التي يطلبها منه المدير الفني، والالتزام بالتعاون مع زملائه ، حتى يكون إضافة للفريق الأحمر.

يعود خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي، للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه القادمة ضد أسوان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وغاب خالد عبد الفتاح عن المشاركة في مباراة الهلال السوداني؛ بسبب طرده في مباراة فلامنجو البرازيلي في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، قبل أن يعود لقائمة الأهلي في مباراة أسوان.