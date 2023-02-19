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تفاصيل المران الرئيسى للإسماعيلى استعدادا لمواجهة غزل المحلة

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القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي المران الرئيسي ضمن برنامج الإعداد للقاء غزل المحلة الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة التاسعة والعشرين بمسابقة الدوري المحلي.

 

المران بدأ باجتماع عقده الجهاز الفني مع اللاعبين لحثهم على ضرورة إستعادة مسيرة الانتصارات والمضي قدماً نحو تحسين مركز الفريق بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

 

كما تطرق المران لتدريبات خططية منها التسليم والتسلم والتحول السريع من الجانب الدفاعي إلى الهجومي إلى جانب تخصيص تدريبات تستهدف استغلال نقاط ضعف الفريق المنافس.

 

وأدى حراس المرمى تدريبات حول كيفية التعامل من الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدى.

 

واختتم مران الإسماعيلى بتقسمية تم إيقافها عدة مرات من أجل العمل على تلافي الأخطاء وسبل تلافيها في اللقاءات المقبلة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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