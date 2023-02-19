شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان يخضع لأشعة غدا لتحديد موقفه من مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الهانى سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، لأشعة غدا الإثنين، بعد إصابته في مباراة سموحة مع البنك الأهلي، التى جمعتهما اليوم في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتعرض الهانى سليمان لإصابة بشد في السمانة خلال مباراة البنك الأهلي، وسيخضع لأشعة غدا الإثنين لمعرفة حجم الإصابة وموقفه من اللحاق بمباراة سموحة مع حرس الحدود المقرر لها الأحد المقبل، فى الأسبوع العشرين من بطولة الدورى.

تعادل البنك الأهلى مع سموحة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز قبل الأخير بجدول الدورى، بينما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر.

تقدم سعيدو سنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة 16 وتعادل حسام حسن لسموحه في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، وعاد أحمد ياسر للتقدم للبنك الأهلى بعدها بدقيقتين، وفى الدقيقة 76 أحرز مصطفى ميسى الهدف الثانى للموج الأزرق، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأحمد ياسر صانع ألعاب البنك الأهلى في الدقيقة 65.