شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: نقطة التعادل مع البنك الأهلى مهمة فى ظل موقفه الصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، رضاه عن التعادل مع فريق البنك الأهلي بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار افتتاح منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد سامى للاعبين بعد المباراة: النقطة مهمة جدا في ظل الظروف التي يعاني منها البنك الأهلى فى الصراع على الهبوط والقوة التي يخوض بها المباراة، مؤكدا أن تجنب الهزيمة هي الأهم في هذه المراحل.

تعادل البنك الأهلى مع سموحة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز قبل الأخير بجدول الدورى، بينما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر.

تقدم سعيدو سنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة 16 وتعادل حسام حسن لسموحة في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، وعاد أحمد ياسر للتقدم للبنك الأهلى بعدها بدقيقتين، وفى الدقيقة 76 أحرز مصطفى ميسى الهدف الثانى للموج الأزرق، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأحمد ياسر صانع ألعاب البنك الأهلى في الدقيقة 65.