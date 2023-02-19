شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج منافسات اليوم الأول بكأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت مواجهات 10 متر مسدس ضغط هواء ضمن منافسات اليوم الأول ببطولة كأس العالم للرمايه المقامة حاليا في ميادين المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت نتائج الرجال كالتالى :

حقق السولوفاكي جيورخ توزينكي المركز الأول، وحصل الإيطالي باولو مونا على المركز الثاني، فيما حصد الهندي فارون تومار المركز الثالث.

وعلى مستوى السيدات:

وحققت المجرية فيرونيكا ميجور ذهبية المركز الأول فيما حصدت الصربية زورانا ارانوفيتش فضية المركز الثانية وذهبت الميدالية البرونزية إلى انا كوراكاكي.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 17 حتى 23 فبراير بمشاركة 376 راميا ورامية من 51 دولة (الجزائر، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، إسبانيا، إستونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، الهند، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازاخستان، قرقيز، كوريا، السعودية، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطة، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب أفريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، أمريكا، أوزباكستان، اليمن).

وتقام جميع منافسات بطولة كأس العالم، على ميدان الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.