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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 19-2-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها اكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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