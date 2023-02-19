شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 19-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها اكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة.

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