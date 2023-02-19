شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المحلة يذبحون عجلا على باب الاستاد لـ"فك النحس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام لاعبو غزل المحلة، اليوم الأحد، بذبح عجل على أبواب استاد المحلة، وذلك لفك حالة النحس التي لازمت الفريق خلال المباريات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

وكان غزل المحلة قد خسر من المقاولون العرب بثلاثية وقبلها الخسارة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة 19 بمسابقة الدوري الممتاز.

وقام لاعبو المحلة وأعضاء الجهاز الفني بالتبرع من مكافآت الفوز الخاصة بهم بشراء عجل وذبحه على أبواب الاستاد، وذلك لفك النحس التي واجهها الفريق، خلال المباريات الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

ووزع لاعبو المحلة لحوم العجل على عمال غرف الملابس، وذلك قبل بداية التدريب الأساسي، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة بالدوري.