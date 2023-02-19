عمرو سليم يستقبل رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو بمقر القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل عمرو سليم نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو و عضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي و عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي، السيد إيدي إيزاكا رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو و نائب رئيس الاتحاد الدولي و ذلك بمقر الاتحاد الأفريقي بمدينة نصر بالقاهرة.

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وحرص السيد إيزاكا علي زيارة المقر خلال تواجده بالقاهرة أثناء حضوره فاعليات بطولة كأس الرئيس التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي.

ورافق السيد ايزاكا السيد بالا ديا سكرتير عام الاتحاد الأفريقي حيث تم عقد اجتماع بحضور السيد عبد الحميد عثمان المدير المالي لمقر الاتحاد بالقاهرة لدراسة العديد من الأعمال المتعلقة بمقر القاهرة.

واعرب عمرو سليم عن اهمية هذه الزيارة التي توضح مدي اهتمام الاتحاد الأفريقي بالحفاظ علي مقر القاهرة لدوره الهام في ادارة أمور الاتحاد في منطقة شمال افريقيا و مهام التسويق الخاصة بالقارة كلها و أيضاً تخليداً لذكري المرحوم اللواء احمد فولي الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي الذي قام بتأسيس مقر الاتحاد و أيضاً لما تتمتع به مصر من ريادة إفريقية في الرياضة عامة و في التايكوندو خاصة.



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