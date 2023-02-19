موعد مباراة الهلال وشباب أهلي دبي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الهلال السعودي مواجهة قوية أمام فريق شباب أهلي دبي والتي تجمع الفريقين ضمن مواجهات دور الستة عشر من مباريات دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2022.

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ويخوض الهلال مواجهة شباب أهلي دبي ويضع عينه على تحقيق البطولة للمرة الثانية على التوالي بعدما حصل عليها في النسخة الماضية 2021.

وتأهل فريق الهلال السعودي من دور المجموعات بعدما احتلال المركز الاول في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، على الجانب الاخر تأهل فريق شباب الأهلي الإماراتي لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة الهلال وشباب أهلي دبي

وتم تحديد موعد مباراة الهلال وشباب أهلي دبي لتقام يوم الاثنين الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، والتي تنطلق في تمام

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي

ومن المقرر ان تنقل مواجهة الهلال ضد شباب أهلي دبي من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية مباشرة عبر beIN Sports AFC HD بتعليق حسن العيدروس، ومن خلال قناة SSC1 HD بتعليق عيسي الحربين.

كما يتنقل المباراة من خلال قنوات Alkass Five HD بتعليق خليل البلوشي، وعبر قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق المبدع فارس عوض.

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