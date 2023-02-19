بنزيما يعود وثنائي ريال مدريد يغيب أمام ليفربول بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت الشكوك حول مشاركة ولحاق النجم الفرنسي كريم بنزيما بمباراة ريال مدريد ضد ليفربول، والتي تجمع الفريقين ضمن مواجهات دور الـ16 من مباريات دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن يلعب الميرنجي ضد ليفربول يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 فبراير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والتي تشهد عودة كريم بنزيما وسط غياب ثنائي جديد عم الفريق المدريدي في تلك المواجهة.

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تعرض كريم بنزيما لإصابة بنهاية مباراة إلتشي يوم الأربعاء الماضي، وغادر الملعب ونزل بدلًا منه ماريانو دياز، وقرر أنشيلوتي

عدم المغامرة باللاعب ضد أوساسونا، لكنه سيعود ليشارك في تدريبات الميرنجي غدًا الاثنين استعدادًا لمواجهة دوري الأبطال.

وقالت تقارير إسبانية أن بنزيما سيتواجد في تدريبات الميرنجي يوم الاثنين استعدادًا لمواجهة ليفربول، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كلًا من تشواميني أو توني كروس.

وتسير الحالة الصحية للثنائي بشكل بطئ ومن المتوقع عدم لحاقهم بمواجهة ليفربول المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

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