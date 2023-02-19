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زوران يٌعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الداخلية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، عن قائمة زعيم الثغر لمباراة الداخلية مساء غد الأثنين  المقامة على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الممتاز .

 

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وجاءقائمة الاتحاد السكندري لمباراة طلائع الجيش

 

  • حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمرو خليل، صبحي سليمان
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  • خط الدفاع: محمد صالح، جافين، السيد سالم، محمود علاء، صبري رحيل، مورو، عبدالله نصيب.
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  • خط الوسط: مصطفى إبراهيم، ناصر ناصر، إبراهيم حسن، إسلام عبدالنعيم، محمود عبدالعزيز، محمد محمود، أحمد عيد، أحمد عادل
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  • فى الهجوم: عبدالغني محمد، احمد حامدين، مابولولو، أحمد بهاء
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موعد مباراة الاتحاد السكندري لمباراة الداخلية

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الأثنين الموافق 20 من شهر فبراير 2023، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد و الداخلية

تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق المعلق مؤمن حسن .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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