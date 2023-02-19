زوران يٌعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، عن قائمة زعيم الثغر لمباراة الداخلية مساء غد الأثنين المقامة على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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وجاءقائمة الاتحاد السكندري لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمرو خليل، صبحي سليمان



خط الدفاع: محمد صالح، جافين، السيد سالم، محمود علاء، صبري رحيل، مورو، عبدالله نصيب.



خط الوسط: مصطفى إبراهيم، ناصر ناصر، إبراهيم حسن، إسلام عبدالنعيم، محمود عبدالعزيز، محمد محمود، أحمد عيد، أحمد عادل ميسي



فى الهجوم: عبدالغني محمد، احمد حامدين، مابولولو، أحمد بهاء



موعد مباراة الاتحاد السكندري لمباراة الداخلية

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الأثنين الموافق 20 من شهر فبراير 2023، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد و الداخلية

تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق المعلق مؤمن حسن .

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