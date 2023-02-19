الشباب السعودي يتخطي ناساف كارشي بثنائية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الشباب السعودي فوزًا مستحقا على نظيره ناساف كارشي الأوزبكستاني بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجنوب ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وتقدم اليوث بالهدف الأول عن طريق حسين آل قحطاني في الدقيقة 12 من بداية أحداث المباراة، لينتهى الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف نظيف .



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في الشوط الثاني نجح الشباب فى تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه الأرجنتيني ايجور بانيجا في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

ليتأهل الشباب إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على نظيره الأوزبكستاني

بهدفين نظيفين.

وكان الشباب بدأ مباراته أمام ناساف كارشي بتشكيل مكون من :

كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، نادر الشراري، متعب الحربي، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كريستيان جوانكا، هتان باهبري، سانتي مينا.

ويذكر أن الشباب تأهل الى دور الـ16 بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية في دور المجموعات برصيد 16 نقطة جمعهم من ست مباريات.

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