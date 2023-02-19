صراع الصدارة يشتعل على الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد الدوري الألماني منافسة شرسة وعنيفة على صدارة الترتيب، حيث يأتي ثلاث فرق في المقدمة بنفس رصيد النقاط، وذلك بعد انتهاء الجولة الـ 21 من البطولة.

شهدت الجولة الماضية تلقي بايرن ميونخ خسارة من مونشنجلادباخ 3/2، بينما حقق بوروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا على هيرتا برلين بـ 4/1، فيما تعادل يونيون برلين سليبًا 0/0 مع شالكه.

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ترتيب الدوري الألماني

ويأتي بايرن ميونخ في الصدارة برصيد 43 نقطة، بينما يحتل بوروسيا دورتموند الوصافة بنفس رصيد البفاري، ويأتي يونيون برلين في المركز الثالث بنفس رصيد الثنائي البايرن والفريق الأصفر.

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