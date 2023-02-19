اخبار الرياضه

صراع الصدارة يشتعل على الدوري الألماني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة -  يشهد الدوري الألماني منافسة شرسة وعنيفة على صدارة الترتيب، حيث يأتي ثلاث فرق في المقدمة بنفس رصيد النقاط، وذلك بعد انتهاء الجولة الـ 21 من البطولة.

 

 شهدت الجولة الماضية تلقي بايرن ميونخ خسارة من مونشنجلادباخ 3/2، بينما حقق بوروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا على هيرتا برلين بـ 4/1، فيما تعادل يونيون برلين سليبًا 0/0 مع شالكه.

 

 ليفاندوفسكي وفاتي يقودان أمام قادش بالليجا

 

ترتيب الدوري الألماني

ويأتي بايرن ميونخ في الصدارة برصيد 43 نقطة، بينما يحتل بوروسيا دورتموند الوصافة بنفس رصيد البفاري، ويأتي يونيون برلين في المركز الثالث بنفس رصيد الثنائي البايرن والفريق الأصفر.

 

لمزيد من أخبار .. اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا