جارديم وخربين يرعبان دياز قبل مواجهة أصدقاء الأمس

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة قوية أمام نظيرة شباب أهلي دبي، على ملعب ستاد الجنوب في قطر والذي يجمع الفريقين في لقاء يدخل ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال آسيا 2022.

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ستكون مباراة الهلال ضد شباب أهلي دبي بعنوان أصدقاء الأمس منافسي اليوم، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

جارديم وخربين يقود شباب الأهلي ضد الهلال

يقود المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم فريق شباب أهلي دبي، ويأمل في تحقيق الانتصار للعبور والتأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا وذلك على حساب فريقه السابق.

يقود شباب أهلي دبي المدرب جارديم المدير الفني السابق للهلال والذي لديه الكثير من المعلومات عن أزرق الرياض ولاعبيه، خصوصًا وأنه تولى المهمة الفنية لهم، كما هو الحال بالنسبة للاعب عمر خربين مهاجم الزغيم السابق والفريق الإماراتي الحالي.

تولى جارديم تدريب الهلال في الفترة من يونيو 2021 حتى فبراير 2022 وانتقل بعدها مباشرة لشباب أهلي دبي الذي تولى مهمته في 20 مباراة، حقق فيها 12 انتصارًا و4 تعادلات و4 هزائم، وسجل 42 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

انتقل عمر خربين لشباب الأهلي بمطلع الموسم الجاري، بعدما لعب للهلال في الفترة من 2017 حتى يناير

2021، ولعب مع أزرق الرياض 79 مباراة، سجل 37 هدفًا وصنع 13 هدفًا.

ونجح خربين في الموسم الحالي مع شباب الأهلي في لعب 15 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

دياز يحذر من ثنائية جارديم وخربين

وحذر المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال من ثنائية شباب أهلي دبي جارديم وعمر خربين، خصوصًا وأن الثنائي لديهم علم كبير بالكرة السعودية، وبالتحديد الأمور داخل أزرق الرياض.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال وشباب اهلي دبي في دوري أبطال آسيا، مساء غدٍ الإثنين الموافق 20 فبراير الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تأهل الهلال لدور الـ16 بعد احتلاله صدارة تريب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بينما تأهل شباب الأهلي لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

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