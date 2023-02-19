25 ناشئ وناشئة يمثلون مصر فى افتتاحية J500 الدولية للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل 25 ناشئ وناشئة من نجوم التنس المصريين الواعدين اختبارا قويا غدا الإثنين فى افتتاحية اقوى بطولة دولية للناشئين J500 والتى تستضيفها مصر للمرة الاولى بملاعب نادى سماش الرياضى بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة من مختلف انحاء العالم.

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ويواجه الفراعنة الصغار نجوم اللعبة فى أولى الأدوار الرئيسية دور ال 64 الذى ينطلق صباح غدا الاثنين ويمثل مصر فى هذا الدور كل من جيرمين شريف و مريم عطيه و مريم ابراهيم و جني صلاح و جودي القاضي و جيان ابراهيم و لينا اسامه و كنزي الحمراوي و شهد حبيب و تيا دراج و كارينا محمد و طوفي غراب و قسمت الطويل و نور فتح الله و احمد القرموطي و احمد منصف وكريم مبروك وياسين العروسي و ياسين حامد وابراهيم قنديل ومصطفي نور الدين و مصطفي البسنلي وعمر فرحات و حمزه الطوخي و مصطفي محمد.

من جهة أخرى تبذل اللجنة المنظمة

للبطولة قصارى جهدها من أجل توفير كل سبل الراحه للاعبين و اللاعبات و المرافقين لهم وخروج البطولة فى افضل صورة تليق بمصر ومكانتها المميزة و تضم اللجنة كل من السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامي وامين الصندوق وائل التلباني ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المهندس عمرو السلالي ورئيس اللجنة الطبية الدكتورة رشيقه ابو شوشه والسكرتير العام المساعد ومدير العلاقات الدولية مروى عبد الرحمن ومدير نادى سماش يوسف سالم وولاء علي ومحمود السنوسي اتحاد التنس بالإضافة إلى حكم عام البطولة الدولى المصرى حامل الشارة الفضية وائل عبد اللطيف ورئيس لجنة الحكام الدكتور محمد عادل.

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