شباب إنبي يتخطى عقبة أسوان في دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق إنبي مواليد 2001 فوزًا مهمًا اليوم الأحد على مضيفه أسوان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على ضمن منافسات دورى الجمهورية للشباب.

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نجح الفريق البترولى فى فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ دقيقتها الأولى، وذلك بفضل التحركات الهجومية المميزة للاعبى الوسط والهجوم، وهو ما مكن إنبى من إحراز هدف الفوز عن طريق اللاعب المميز أحمد جاد برأسية رائعة، وذلك بعد هجمة مرتدة صنعها حارس إنبى المتألق اليوم محمد مندى صبحى، والذى قدم أداءً

استثنائيًا بعد تصدية للكثير من هجمات أسوان لينجح فى الحفاظ على نظافة شباكه، لتخرج المباراة بفوز غالى للفريق البترولى خارج أرضه.حرص كابتن عطية صابر المدير الفنى للفريق والكابتن خالد فرحات مدرب الحراس على الإشادة بأداء الحارس مندى اليوم، بالإضافه لإعطائه مكافأة مالية خاصة بعد تألقه اللافت اليوم.

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