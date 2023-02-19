ليفاندوفسكي وفاتي يقودان برشلونة أمام قادش بالليجا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز عن تشكيل الفريق أمام قادش، ضمن الجولة الـ 22 من عمر الدوري الإسباني.

وشهدت تشكيلة البارسا أمام قادش عدة تغييرات بسبب الغيابات التي يُعاني منها الفريق أخيرًا.

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تشكيل برشلونة أمام قادش

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جول كوندي – إريك جارسيا - أندرياس كريستينسن – أليخاندرو بالدي.

الوسط: سيرجي روبيرتو – جافي – فرينكي دي يونج.

الهجوم: أنسو فاتي – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الليجا برصيد 56 نقطة، فيما يحتل قادش في المركز الـ 17 بـ 22 نقطة.

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