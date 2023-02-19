راشفورد يواصل التوهج ويقود مانشستر يونايتد لفوز عريض وتوتنهام ينتزع المركز الرابع

المنامة - ياسر ابراهيم -

واصل ماركوس راشفورد أداءه الاستثنائي مع فريقه مانشستر يونايتد وسجل هدفين قاد بهما فريقه لتحقيق فوز عريض على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وأحرز راشفورد الهدف الأول في الدقيقة 25 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 56 قبل أن يحرز جايدون سانشو الهدف الثالث في الدقيقة 61.



وواصل مانشستر يونايتد الثالث ضغطه على طرفي الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 49 نقطة بفارق 3 نقاط فقط خلف مانشستر سيتي الثاني و5 نقاط خلف أرسنال المتصدر.



من جانبه تجمد رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.





وبدأ مانشستر يونايتد المباراة ضاغطاً لكن ليستر سرعان ما صنع فرصتين خطيرتين أولهما بتمريرة من النيجيري كيليتشي ايهياناتشو الذي مرر كرة باتجاه هارفي بارنز المنفرد، لكن الحارس الإسباني دافيد دي خيا كان لها بالمرصاد.



ثم تعملق دي خيا في إبعاد كرة رأسية قوية لايهياناتشو.



ونجح مانشستر يونايتد خلافاً لمجريات اللعب في افتتح التسجيل بواسطة راشفورد الذي انفرد بحارس ليستر سيتي وسدد كرة زاحفة بعيداً عن متناوله (25). وبات راشفورد أول لاعب يسجل في 7 مباريات توالياً على ملعب "أولد ترافورد" منذ واين روني عام 2010.



وظهر مانشستر يونايتد بوجه مختلف تماماً في الشوط الثاني إثر دخول جايدون سانشو بدلا من الجناح الشاب الارجنتيني أليخاندرو غارناتشو، فتحركت الجبهة الهجومية بتناغم أكبر.



ونجح راشفورد في كسر مصيدة التسلل ليضيف الهدف الثاني إثر تمريرة امامية من البرازيلي فريد (56).



والهدف هو السادس عشر في آخر 17 مباراة لراشفورد بعد نهائيات كأس العالم، بينها 10 أهداف في 7 مباريات في الدوري.



وختم سانشو التسجيل بعد هجمة مرتدة رائعة وتبادل الكرة مع قائد الفريق البرتغالي برونو فرنانديش ليتابعها الأول بيسراه داخل الشباك من مسافة قريبة (61).



يذكر أن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد في البطولات الخمس الكبرى الذي لا يزال يحارب على أربع جهات، حيث يخوض نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية الاحد المقبل ضد نيوكاسل، وقبلها اياب الملحق في يوروبا ليغ ضد برشلونة الإسباني بعد أن عاد بتعادل ثمين من معقل الاخير "كامب نو" 2-2، كما يلتقي وست هام على أرضه في مسابقة كأس انكلترا.



في المقابل، بدأ ليستر سيتي الموسم بشكل سيء لكنه استعاد توازنه في الآونة الاخيرة، تحديدا من خلال فوزه خارج ملعبه على أستون فيلا 4-2 ثم إلحاق هزيمة قاسية بتوتنهام 4-1 في المرحلة السابقة.

توتنهام ينتصر على وست هام



وفي مباراة أخرى، استفاد فريق توتنهام على أكمل وجه من خسارة نيوكاسل يونايتد على ملعبه أمام ليفربول وانتزع منه المركز الرابع عقب فوزه على ضيفه وست هام يونايتد بثنائية.



انتهى الشوط الأول بالتعادل (0-0) واستفاق توتنهام في الشوط الثاني وضرب بقوة محرزاً هدفين عبر إيمرسون في الدقيقة 65 وسون هيونغ مين في الدقيقة 72.



وأصبح رصيد توتنهام 42 نقطة في المركز الرابع متقدماً أمام نيوكاسل بنقطة وحيدة فيما واصل وست هام تقديم موسمه الكارثي بعد أن تلقى خسارته الثالثة عشرة فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

(بي إن سبورت)